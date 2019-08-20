ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz

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ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik hava saldırısını kınadı.

  • AA
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Ortagus, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna ve İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırısına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklamada bulundu.

Ortagus, açıklamasında, "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı; sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye'nin altyapısının acımasızca hedef alındığı saldırıları izliyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet son bulmalı" ifadesini kullandı.

3 SİVİL YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ, 12 SİVİL YARALANMIŞTI

İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik Rusya destekli Beşşar Esed rejimi tarafından hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmişti.

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