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ABD yönetiminden Küba merkezli petrol şirketine Venezuela yaptırımı

ABD yönetimi, Kübalı bir petrol şirketini Venezuela'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde, yaptırım listesine ekledi.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küba Merkezli Corporacion Panamericana adlı petrol şirketinin, Küba'nın devlet yönetimindeki Cubametales adlı petrol şirketi adına petrol ithalatı ve ihracatı yaptığı belirtildi. 
 
Açıklamada, Cubametales'in geçen temmuz Washington yönetimi tarafından, Venezuela'ya yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığına işaret edildi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, gayrimeşru diktatör Nicolas Maduro'ya yardım eden Küba'nın yasa dışı kar sağlamasını duraklatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Yaptırımlar kapsamında, Corporacion Panamericana adlı şirketin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'lilerin bu şirketle iş yapması yasaklanacak.

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