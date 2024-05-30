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Dünya

ABD, YPG/PKK'nın sözde yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
ABD, YPG/PKK'nın sözde yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, basın mensuplarına Suriye'deki sözde yerel seçim gündemini değerlendirdi.

Patel, Suriye'de yapılacak herhangi bir seçimin ancak belli koşullar sağlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret ederek, ülkede serbest, adil ve şeffaf seçim koşullarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 11 Haziran'da yapacağı sözde yerel seçimlere ilişkin Patel, "Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda (YPG/PKK tarafından) yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şunları dile getirmişti:

"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

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