İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,3025
  • EURO
    12,8844
  • ALTIN
    656.772
  • BIST100
    1805.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Yüksek Mahkemesi Biden için hazırlanıyor! 7 Ocak'ta başlayacak
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi Biden için hazırlanıyor! 7 Ocak'ta başlayacak

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanları için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna karşı açılan davaları 7 Ocak'ta görüşecek.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:22
ABONE OL

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanlarına getirdiği aşı zorunluluğuna yönelik açılan davalar, mahkemede 2 ayrı dava olarak değerlendirilecek.

Sözlü oturumları 7 Ocak'ta yapacak mahkemenin kısa süre içinde karara varması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Omicron varyantının etkisiyle ülkede Kovid-19 vakalarındaki aşırı artışa dikkati çekerek getirdikleri zorunlulukları sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı birçok eyalette dava açılmış, bazı federal mahkemeler aşı zorunluluklarını durdurmuştu.

  • biden
  • mahkeme

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.