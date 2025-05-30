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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi'nden karar çıktı! 500 binden fazla göçmen için büyük risk

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 22:39 - Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesi'nden karar çıktı! 500 binden fazla göçmen için büyük risk
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ABD Yüksek Mahkemesi, verdiği kararla, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle ilgili politikasına önemli bir alan açtı.

Mahkeme, daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüsünün Trump yönetimi tarafından iptal edebileceğine karar verdi.

"AMERİKA İÇİN BİR ZAFER"

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

2022'den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD'de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.

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