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Dünya

ABD: Yunanistan F-35'ler için gerekli altyapıya sahip değil

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan'a F-35 satmaya hazır olduklarını ancak Yunanistan'ın F-35'ler için gerekli altyapıya sahip olmadığını ve bunun uzun yıllar alacak bir süreç gerektirdiğini belirtti.

AA04 Mart 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:33
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Pyatt, Atina'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Yunanistan'ın bu konuda yatırım yapmaya karar vermesi durumunda F-35 savaş uçakları satma konusunda iş birliği yapmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Pyatt, "Yunanistan'a, hazır olduğunda F-35 satmak için hazırız." dedi.

Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarını hava kuvvetlerine katabilmesi için gerekli altyapıya ihtiyaç bulunduğunu ve bu nedenle uzun yıllar alacak bir süreç gerektirdiğini belirten Pyatt, bunun öncesinde Yunan hava kuvvetlerindeki 84 adet F-16 savaş uçağının Amerikan Lockheed şirketi tarafından Viper'e dönüştürülmesinin bu sürece yardımcı olacağını ifade etti.

Pyatt, ABD'nin Yunan donanması için önerdiği firkateynlerin Atina tarafından satın alınmasının da Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağını dile getirerek "Biz sadece metal satmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Pyatt, Washington'ın bu görüşmeleri desteklediğini belirterek "ABD istikşafi görüşmelerin yörüngede kalmasını arzu ediyor. Şimdi top Ankara'nın sahasında." diye konuştu.

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