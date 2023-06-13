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Dünya

ABD, yüz binlerce göçmenin geçici koruma statüsünü uzatacak

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde iptal edilen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün 18 ay uzatılacağını duyurdu.

AA13 Haziran 2023 Salı 22:23 - Güncelleme:
ABD, yüz binlerce göçmenin geçici koruma statüsünü uzatacak
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.

Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.

  • göçmen
  • geçici koruma statüsü

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