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Dünya

''ABD ziyareti'' krizi sonrası Netanyahu'dan İsrailli diplomatlara ''Gantz'' talimatı

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savaş Kabinesi Üyesi Benny Ganzt arasında yaşanan “onayı alınmamış ABD ziyareti” krizinde İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin söz konusu ziyareti organize etmemesi yönünde bilgilendirildiği, İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da Gantz'ın görüşmelerinde olmayacağını duyurdu.

IHA3 Mart 2024 Pazar 12:09 - Güncelleme:
''ABD ziyareti'' krizi sonrası Netanyahu'dan İsrailli diplomatlara ''Gantz'' talimatı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savaş Kabinesi Üyesi Benny Ganzt arasında "onayı alınmamış ABD ziyareti" krizi yaşanıyor. İsrail medyası, Gantz'ın Başbakan Netanyahu'nun onayını almadan ABD ziyareti planlamasının ardından ikili arasında gerginlik yaşandığını duyurdu. Gantz'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'yu kızdırdığını yazan İsrail medyası, haberlerinde Netanyahu'nun "yalnızca bir başbakan var" dediğini aktardı. Gantz'ın ABD ziyaretinin ardından Londra'ya geçeceği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin ise söz konusu ziyareti organize etmemesi yönünde bilgilendirildiğini duyurdu. Haberde ayrıca İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da ziyarette yer almayacağı belirtilirken, talimatın nereden geldiği açıklanmadı.

GANTZ-HARRİS GÖRÜŞMESİ

Ülkede yeni tartışmaların fitilini ateşleyen Gantz'ın ABD ziyareti çervesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi planlanırken, Gantz'ın ziyareti sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la da bir araya gelmesi planlanıyor.

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