ABD-Çin savaşı Avrupa’ya sıçradı

Pekin ile Washington arasında, yeni bir dünya savaşının ayak sesleri olarak yorumlanan, ekonomik mücadele Avrupa’yı etkilemeye başladı. Sistem karşıtı, Avrupa Birliği’ne (AB) mesafeli popülist 5 Yıldır Hareketi ile Lig’in iktidarda olduğu İtalya, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” adlı Modern İpek Yolu projesine resmi olarak katılma sinyalleri veren ilk G7 ülkesi oldu. Pekin’in Roma’ya ulaşmasından endişe eden Washington yönetimi, İtalyan hükümetini Çin’in projesine meşruluk katmaması konusunda uyardı.

Şİ CİNPİNG GELİYOR

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Michele Geraci, Roma’nın Bir Kuşak, Bir Yol Projesi’ne dahil olmak adına mutabakat anlaşması imzalamayı planladığını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 21-24 Mart’ta İtalya’yı ziyaret edeceğini hatırlatan Geraci, “Müzakereler henüz bitmedi ama Şi’nin ziyaretine kadar sonlandırılması mümkün” diye konuştu.Geraci Roma’nın amacını, “İtalya malı ürünlerin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan Çin’e ihracat hacminde daha fazla başarıya ulaşmasını sağlamak istiyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

‘MEŞRULUK KATAR’

Roma’nın Pekin hamlesine Beyaz Saray’ın tepkisi sert oldu. “Bir Kuşak, Bir Yol”u ‘gösteriş projesi’ olarak tanımlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Sözcüsü Garrett Marquis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İtalya büyük bir küresel ekonomi ve mükemmel bir yatırım merkezi. İtalyan hükümetinin Çin’in gösteriş projesine meşruiyet kazandırmasına gerek yok” dedi.