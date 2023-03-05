ABD'de 1 ayda ikinci tren kazası!

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 3 Şubat'ta yine Ohio eyaletinde Norfolk Southern'e ait kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkarak patlamasının ardından, bugün de Ohio'nun Springfield kentinde aynı şirkete ait bir yük treninin 20 vagonu raydan çıktı.

Kazada kimsenin yaralanmadığı, tehlikeli madde sızıntısının da olmadığı bildirildi. Kazanın ardından civar sakinlerine güvenli bir alanda bulunmaları tavsiye edildi.



ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlamıştı. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.