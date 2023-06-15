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Dünya

ABD'de 106 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalar sebebiyle 106 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
ABD'de 106 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
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BBC'nin haberinde, Poweroutage.us'e göre bugün itibarıyla ABD'nin güney eyaletleri Mississippi, Alabama, Florida ve Georgia'da 106 binden fazla kişinin, şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldığı belirtildi.

Bunların arasında, 47 bin kişinin elektriksiz kaldığı Alabama'nın fırtınalardan en çok etkilenen eyalet olduğu aktarıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, fırtınaların oluşturduğu hasarın boyutunun belirsizliğini koruduğu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Teksas, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana'da potansiyel "büyük parçalı dolu yağışlarına ve yıkıma neden olabilecek rüzgarlara" karşı uyarı yapıldığı belirtildi.

Fırtınaların hızının saatte 96 kilometreye ulaştığı kaydedilen açıklamada, dolu parçalarının çapının 2,5 santimetreyi geçtiğinde büyük olarak adlandırıldığı, fakat Teksas, Louisiana ve Arkansas'ta dolu parçalarının çapının 5 santimetreyi geçme ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

Bunun insan vücudunun hassas bölgelerine çarpması durumunda hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

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