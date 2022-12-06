ABD'de 2. tura kalan seçimler başlıyor

Georgia'da halk, Demokrat Senatör Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi rakibi Herchell Walker arasındaki yarışın sonucunu belirlemek için sandık başına gidiyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oy oranında kalmıştı.



Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura kalmıştı.

- Georgia seçimi, Senato'daki kontrolü etkilemeyecek

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olacak. Yasalara göre, Senato Başkanı olarak görev yapan Harris, eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Kongrenin senato kanadında şu an Cumhuriyetçilerin 49 sandalyesine karşı Demokratların 50 sandalyesi bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar'ın 213 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler 220 sandalye ile kontrolü elinde bulunduruyor.