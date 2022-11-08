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Dünya

ABD'de 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiye California'ya gitti

ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi.

AA8 Kasım 2022 Salı 22:06 - Güncelleme:
ABD'de 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiye California'ya gitti
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Şanslı numaraları pazartesi duyuran Powerball yetkilileri, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı günde, ülke tarihindeki en büyük ikramiye olan 2,04 milyar doların California'dan bir talihliye çıktığını duyurdu.

Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak.

Aynı çekilişte, Florida'dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1'er milyon doların sahibi oldu.

Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2,04 milyar dolara ulaştı.

ABD'deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992'den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları'nda oynanıyor.

  • Powerball piyangosu
  • İKRAMİYE

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