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Dünya

ABD'de 22 aylık çocuk annesinin telefonundan 1800 dolarlık alışveriş yaptı

ABD'de 22 aylık bir çocuk, annesinin telefonuyla oynarken 1800 dolarlık alışveriş yaptı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
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Washington Post'taki habere göre, New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı.

Kumar ailesinin evine henüz sipariş edilmemiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere 1800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek Ayaansh'ın böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Kumar, 2020 doğumlu Ayaansh'ın, salgın döneminde, ailedeki diğer üyelerin evden eğitimlerini, alışverişini ve oyununu izlediğini ve bunları bir şekilde öğrendiğini ifade etti.

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