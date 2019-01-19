12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu

ABD’nin New York eyaletinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren’ni aracı ile ezerek öldüren Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren’in  katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren’ni aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.
 
Yetkililer konu ile ilgili,” Pazartesi günü New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde bir benzin istasyonunda öldürülen Cemal Dağdeviren’nin katil zanlısı olarak aranan şüphelinin, gece saatlerinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentine bağlı Peter Roston kasabasında polise giderek teslim oldu” şeklinde açıklamada bulundu.
 
“Halkın gösterdiği yakın ilgi için de teşekkür ediyorum”
 
New York- Nassau İlçesi Polis Komiseri Patrick Ryder, katil zanlısı olarak tanımlanan Roston Joshua’nun 22 dolar benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştığını bu sırada Dağdeviren’in Joshua’ya engel olmaya çalıştığını belirtti. Ryderi zanlının, fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yayımlanmasından sonra baskıyı hisset ederek teslim olduğunu belirterek, “Konuyla ilgili halkın gösterdiği yakın ilgi için de teşekkür ediyorum” dedi.
 
Cemal Dağdeviren’in ölümüne neden olan 33 yaşındaki katil zanlısı Roston Joshua'ın kasten adam öldürmek suçundan yargılanması bekleniyor. Öte yandan Polis, katil zanlısı Roston Joshua’nın Pensilvanya eyaletine nasıl geldiğini ise  araştırmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

"ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var"

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi’ne büyük jest

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi’ne büyük jest

ABD istihbaratına 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

ABD istihbaratına 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

Dev iş birliği: 48 anlaşma imzalandı

Dev iş birliği: 48 anlaşma imzalandı

Türkiye’ye ilaç göndermiyorlar

Türkiye’ye ilaç göndermiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA