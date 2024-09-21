ABD'de 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitti.
Trump'tan seçim açıklaması: Kaybedersem Yahudiler sorumlu
Minnesota, Güney Dakota ve Virginia eyaletlerinde erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler oylarını kullanmaya başladı.SEÇİM YENİ BİR BOYUT KAZANDI
Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.
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ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde yer alıyor. Trump ise yüzde 47,4 oranında desteğe sahip görünüyor.