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Dünya

ABD'de 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı

ABD'de eski başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yarışacağı kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
ABD'de 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitti.

Trump'tan seçim açıklaması: Kaybedersem Yahudiler sorumlu

Minnesota, Güney Dakota ve Virginia eyaletlerinde erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler oylarını kullanmaya başladı.

SEÇİM YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

Harris'ten Eygi'nin öldürülmesine tepki: Korkunç bir trajedi

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde yer alıyor. Trump ise yüzde 47,4 oranında desteğe sahip görünüyor.

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