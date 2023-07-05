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Dünya

ABD'de 4 Temmuz kutlamaları haftasında silahlı saldırılarda 15 kişi öldü

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında farklı eyaletlerde meydana gelen çok sayıda silahlı saldırıda toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 19:27 - Güncelleme:
ABD'de 4 Temmuz kutlamaları haftasında silahlı saldırılarda 15 kişi öldü
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ABD'nin farklı eyaletlerinde raporlanan silahlı saldırılarda şimdiye kadar aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Joe Biden son günlerde yaşanan silahlı saldırıların ardından milletvekillerine silahlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda reform çağrısını yineledi.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında gerçekleşen silahlı saldırıların ilki Maryland'in Baltimore şehrinde 2 Temmuz'da düzenlenen bir partide meydana geldi. Söz konusu saldırıda çoğu 18 yaşın altındaki 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Philadelphia eyaletinde 3 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

Texas'ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda da 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Florida eyaletinde 4 Temmuz'da Tampa Körfezindeki geçitte toplanan iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda 7 yaşındaki çocuk silahla öldürüldü.

- Bugün yaşanan 3 saldırıda 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Maryland'in Eastern Shore bölgesindeki partide bugün meydana gelen silahlı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanı (MPA) Şef Yardımcısı Leslie Parsons, Twitter'da bugün yaptığı açıklamada, Washington DC'nin kuzeydoğusunda bulunan Meade Caddesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Yetkililer silahlı saldırıda 2'si çocuk, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde düzenlenen sokak partisinde bugün meydana gelen saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 10 kişi yaralandı.

  • ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları
  • silahlı saldırılar
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