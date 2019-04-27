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ABD'de 5 bebeğin ölümüne yol açan ana kucakları piyasadan çekildi

ABD'de Kids2 isimli şirket 5 bebeğin ölümüne yol açan sallanan ana kucaklarını piyasadan çekti.

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kids2, ilk olarak 2012 Mart ayında piyasaya sürdüğü ve o tarihten bu yana 5 bebeğin ölümüne yol açan sallanan ana kucağı ürünlerini geri çağırdı.

Söz konusu bebeklerin hayatlarını kaybetmelerinin, yatakta dönmeleri nedeniyle düşmeleri sonucu olduğuna dikkati çekildi.

Bright Starts, Ingenuity ve Disney Baby gibi farklı markalar altında satılan yaklaşık 700 bin ürün geri çağrılırken, halihazırda bu ürünleri kullanan ailelerden de ürünü kullanmayı durdurmaları ve Kids2 ile iletişime geçmeleri istendi.

Fisher-Price da Rock'n Play adlı ana kucaklarını, son 10 yılda 30 bebeğin ölümüne yol açmasının ardından geri çağırmıştı.

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