ABD'de 5 yaş altı çocuklar için onaylanan Kovid-19 aşısının dağıtımı başladı

ABD'li düzenleyici kurumlar geçen hafta altı ay ile beş yaş arasındaki çocuklar için Moderna'nın iki doz uygulanacak aşısının, altı ay ile dört yaş arasındaki çocuklar için ise Pfizer-BioNTech'in üç doz uygulanacak aşısının kullanımını onaylamıştı.

Ancak kaç ebeveynin küçük çocuklarını aşılatıp aşılatmayacağı bilinmiyor.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mayıs'ta yayımlanan ankete göre beş yaş altında çocuğu bulunan her beş ebeveynden yalnızca biri "bir an önce" çocuklarını aşılatmak istediklerini belirtti.

ABD'de açıklanan verilere göre beş ile 11 yaş arasındaki çocukların yalnızca %29'u Ekim'de onay alan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının tüm dozlarını tamamladı.