Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos'un federal personel tarafından evinin yakınlarında seyir halindeki bir araçtan alındığını belirtti.



Stenvik, ekiplerin, Ramos'a evinin kapısını çalmasını ve içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol etmesini söylediklerini aktararak, ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu "yem olarak kullandıklarını" ifade etti.

Ayrıca Stenvik, 2024'te ABD'ye taşınan ailenin iltica davasının görüldüğünü ve sınır dışı edilmeleri yönünde bir karar çıkmadığını vurguladı.

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baba ve çocuğun Texas eyaletinde bir gözaltı merkezinde bulunduklarını aktardı.

ICE'nin çocuğu gözaltına almadığını ve "yem olarak" kullanmadığını belirten McLaughlin, anne ve babanın çocuğu terk ettiğini savundu.

McLaughlin, 20 Ocak'ta baba Alexander Conejo Arias'a ICE ekiplerince operasyon düzenlendiği sırada babanın çocuğu yüzüstü bırakarak oradan koşarak uzaklaştığını savunarak, ekipten birinin çocukla kalırken, diğer personelin babayı gözaltına aldığını anlattı.

ICE'nin, evde bulunan annenin çocuğun velayetini alması için defalarca girişimde bulunduğunu ancak annenin çocuğun velayetini üstlenmeyi reddettiğini belirten McLaughlin, babanın çocuğa kendisiyle kalmasını söylediğini aktardı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülke çapında protestolara yol açmış, Trump yönetiminin göçmen politikaları eleştirilerin odağı olmuştu.