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Dünya

ABD'de 50 yaş ve üzeri bireyler için ikinci Kovid-19 takviye aşısına izin çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 50 yaş ve üzeri grup için ikinci Kovid-19 takviye aşısının acil kullanımına onay verdi.

AA29 Mart 2022 Salı 18:42 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 18:43
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FDA'dan yapılan açıklamada, Omicron'un bir alt varyantı nedeniyle ülkedeki enfeksiyonlarda olası potansiyel artış riskini önlemek için ikinci Kovid-19 destekleyici aşıya acil kullanım izni verildiği belirtildi.

Açıklamada, ikinci takviye aşının 50 yaş ve üzeri bireyleri kapsayacağı kaydedilerek "Yeni ortaya çıkan verilerin analizine dayanarak Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısının ikinci bir takviye dozu, bu yüksek riskli bireyler için koruma seviyelerinin artmasına yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.

İkinci Kovid-19 takviye aşısının, söz konusu yaş grubunda ilk destekleyici dozun alınmasından en az 4 ay sonra uygulanabileceği bildirildi.

ABD'de şu an 12 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 takviye aşısını yaptırabiliyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili sağlık sorunu olan yetişkinlerde ise takviye aşısının 4'e kadar çıkarılmasına izin veriliyor.

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