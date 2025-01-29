ABD'de ''6 Şubat'a kadar istifa ederseniz 7 aylık maaş'' teklifi

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği bildirildi.

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi.

Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edildi.

Kovid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.