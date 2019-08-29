ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 5,4 kilometre olan deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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