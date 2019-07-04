ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
- DHA
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