ABD'de 8 kişiyi öldüren zanlı, hakkındaki 4 cinayet suçlamasını reddetti

AA 28 Eylül 2021 Salı 20:03 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 20:03

Atlanta'daki mahkemede bugün hakim karşısına çıkan Long'un avukatı, müvekkilinin suçlamalardaki 4 cinayeti kabul etmediğini söyledi.

Long'un savcıların talep ettiği idam cezasından kurtulmak için ilgili suçlamalar hakkında daha önceki beyanını değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Sanık, saldırılardan sonra hakkındaki suçlamaları reddetmeyerek, yargılandığı Cherokee bölge mahkemesinde 27 Temmuz'daki duruşmada 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Long'un, savcılığın ölüm cezası talebiyle kendisine yönelttiği 8 kez cinayet suçlamasını şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis karşılığında kabul ettiği açıklanmıştı.

Fulton bölge başsavcısı Fani T. Willis, kendi bölgesinde açılan ayrı dava için de Long'un avukatlarının suçlamaları kabul etmesi karşılığında ölüm cezası talebinden vazgeçmesi için kendisine teklifte bulunduklarını ancak bunu kabul etmediğini duyurmuştu.

Long, halen Fulton Bölge Mahkemesinde devam eden 4 cinayetle ilgili ayrı davada, ağırlaştırılmış saldırı ve iç terör suçlamaları da dahil olmak üzere 19 suçlamadan ölüm cezası ile yargılanıyor.

- Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

Atlanta'daki silahlı saldırı olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin'de başlaması nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.