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Dünya

ABD'de 9 ayda 1300'den fazla çocuk öldürüldü

ABD'de, yılbaşından bu yana, silahlı şiddet olayları sonucu ölen çocuk sayısının 1300'ü geçtiği belirtildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
ABD'de 9 ayda 1300'den fazla çocuk öldürüldü
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Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 bin 500 kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi'nden paylaşılan verilere göre, ABD genelinde 1 Ocak'tan bu yana silahlı şiddet sonucu öldürülen çocuk sayısı 1324'e yükseldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden paylaşılan resmi veriler, ABD'deki silahlı şiddet olaylarında ölen çocukların sayısının 2019 ile 2021 arasında yüzde 50 arttığını gösterdi.

Bu sonuçlara göre, ülkede 18 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin sebepleri arasında silahlı şiddet olayları günde 3,6 ortalamayla trafik kazalarını geride bırakarak, ilk sıraya yükseldi.

Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) 2021'de paylaştığı istatistiklere göre, ABD'de günde ortalama 3 çocuk trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

- Silahlı şiddet olaylarında son 9 ayda ölenlerin sayısı 32 bin 500'den fazla

Silah Şiddeti Arşivi'nin internet sitesinde yer alan verilerde, ABD'de yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 32 bin 548, yaralananların sayısı ise 28 bin 338 olarak kaydedildi.

Aynı arşiv kayıtlarında, silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 1324 çocuktan 1096'sının 12 ila 17 yaş arasında, 230'unun 11 yaşın altında olduğu belirtildi.

Son 9 ayda yaşanan silahlı saldırılarda, 18 yaşın altında toplam 3 bin 570 çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

  • silahlı şiddet
  • çocuk ölümleri

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