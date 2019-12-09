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ABD’de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti.

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Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu. 17 yaşındaki anne Alexus Lorreine Taylor ve 43 yaşındaki büyükanne Laure Ann Taylor, perşembe günü, bebeğin ölümüne ilişkin ölüme sebebiyet verme ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis kayıtlarına göre bebeğin tepki vermediğini ve bir önceki gece hırıltılı nefes alıp verdiğini söyleyen aile, güvenlik güçlerini çağırdı. Küçük erkek bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopside bebeğin kanında uyuşturucu madde fentanil, eroin ve çok sayıda ölümcül madde bulundu. Adli tıp testleri, bebeğin opioid yuttuğunu ortaya çıkardı.

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