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Dünya

ABD'de açık hava partisinde ateş açıldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte şehrinde bir açık hava eğlencisinde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:40
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Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinden Johnny Jennings, basına yaptığı açıklamada, ABD'de köleliğin kaldırılmasının kutlandığı "Juneteenth" ya da "19 Haziran" günü kutlamalarının devamı niteliğinde spontane düzenlenen açık hava partisinde, gece yarısı ateş açıldığını bildirdi.

Jennings, Beatties Ford Yolu üzerinde bir yayaya araç çarpması üzerine olay yerine giden polisin, sokaklarda yüzlerce kişi olduğunu gördüğünü belirtti.

Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasının ardından birkaç el ateş açıldığını aktaran Jennings, açılan ateşle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay yerinde ateş eden 1'den çok kişi olduğuna dair kanıt bulunduğunu ifade eden Jennings, açılan ateşten kaçan 5 kişiye de araba çarptığını bildirdi.

Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

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