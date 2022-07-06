İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2424
  • EURO
    17,5579
  • ALTIN
    963.455
  • BIST100
    2408.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi
Dünya

ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 427 bin azalarak 11 milyon 254 bine indi.

Beklenenden az düşüş gösteren açık iş sayısının, nisanda 11 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, nisanda 11 milyon 681 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Yaşanan düşüşe rağmen açık iş sayısı, martta kaydedilen 11,9 milyonluk rekor seviyeye yakın seyretti.

Bu dönemde açık iş sayısının en çok düşüş gösterdiği sektörler; profesyonel ve iş hizmetleri, dayanıklı ve dayanıksız mal imalatı oldu.

İşe alım sayısı ise mayısta 38 bin azalarak 6 milyon 489 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı, mayısta 18 bin artarak toplam 5 milyon 983 bine çıktı.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı mayısta 57 bin kişi azalarak 4 milyon 270 bine geriledi. Ülkede işi bırakma oranı da yüzde 2,8 oldu.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin hala sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve bu durumun, yüksek enflasyonla mücadelesinde ABD Merkez Bankası'nı (Fed) "agresif" para politikası patikasında tutabileceğini belirtti.

  • açık iş sayısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.