İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8731
  • EURO
    10,3182
  • ALTIN
    504.655
  • BIST100
    1394.37
Dünya

ABD'de, Afgan mülteci anketi yapıldı

ABD'de 1099 yetişkin üzerinde yapılan bir anket, katılımcıların çoğunluğunun Afganistan'da Amerikan askerleriyle çalışan Afganların, ABD'ye mülteci olarak kabul edilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:27
ABONE OL

Associated Press (AP) ve NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikan halkının yüzde 72'si, ABD'nin Afganistan'ı işgali süresince Amerikan askerleri ile çalışan kişilerin ABD'ye kabul edilmesini destekliyor.

Söz konusu kişiler, Afgan "müttefiklerin" ABD'ye kabulü için güvenlik soruşturmasından geçirilmesi, ardından ABD'ye "mülteci" olarak yeniden yerleştirilmesinden yana.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 9'u, Afgan "müttefiklerin" ülkeye mülteci olarak alınmasının doğru olmadığını düşündüğünü, yüzde 19'u ise bu konuda kararsız olduğunu bildirdi.

Söz konusu anket 23-27 Eylül tarihlerinde 1099 yetişkin üzerinden yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.