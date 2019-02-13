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ABD'de ahırda kilitli 4 çocuk bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ahıra kapatılmış 4 çocuk bulundu.

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Wise Bölgesi Şerifi Lane Akin, polisin, Rhome bölgesi yakınlarındaki bir mülkün ahırında aç ve susuz halde bırakılmış 5, 3 ve 1 yaşlarında üç erkek çocuk ile 4 yaşında bir kız çocuğu bulduğunu belirtti.

Çocuklardan en büyük ikisinin ölçüleri birer metreden küçük bir köpek kafesine kilitli, dışkısı üzerine bulaşmış diğer iki ufak çocuğun ise kısmen giyinik halde bulunduğunu aktaran Akin, "Ahırda bol miktarda yiyecek vardı ancak buzdolabı ve dolaplar kilitli olduğundan çocuklar yiyeceklere ulaşamamıştı." dedi.

Akin, Dallas Morning News'e verdiği demeçte, olayın 44 yıllık meslek hayatında, gördüğü en korkunç çocuk istismarı olduğunu söyledi.

Andrew Joseph Fabila ve Paige Isabow Harkings isimli çift arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine giden polisin, ahırdan gelen çocuk seslerini duyduğunu ifade eden Akin, 4 çocuğun annesi olan kadın ile bir çocuğun babası olan adamın tutuklandığını kaydetti.

Ahırda bulunan çocuklar hastaneye kaldırılırken, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

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