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Dünya

ABD'de akıl almaz olay! 25 sene suçsuz oldukları halde hapis yattılar

ABD'de 25 yıldır tutuklu 3 kişi suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 18:34 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:34
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ABD'de 25 yıl önce, görevde olmayan bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi, savcıların kendilerini "aklayacak delilleri kasıtlı olarak sakladığının" anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan 3 kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.

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