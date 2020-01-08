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Dünya

ABD'de alkole bağlı ölümler 18 yılda iki katına çıktı

ABD'de 18 yılda alkol kullanımıyla bağlantılı ölümlerin iki katına çıktığı bildirildi.

AA08.01.2020  14:57 - Güncelleme: 08.01.2020  14:57

Sonuçları, "Alcoholism: Clinical & Experimental Research" dergisinde yayımlanan araştırma, ABD'de 1999'da alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden 16 yaşından büyük kişilerin sayısının 35 bin 914 olduğunu, bu sayının 2017'de 72 bin 558'e çıktığını ortaya koydu.

Araştırmada, alkole bağlı ölümlerin en çok 45 ila 74 yaşlarındaki erkekler arasında görüldüğü, en fazla beyaz kadınlar arasında artış gösterdiği tespit edildi.

Alkole bağlı ölümlerde başlıca nedenlerin karaciğer rahatsızlıkları ve ilaçla aşırı miktarda alkol alımı olduğu kaydedildi.

Çalışmayı yürüten Ulusal Aşırı Alkol Kullanımı ve Alkolizm Enstitüsünden uzmanlar, aynı miktarda alkol alan kadınların erkeklerle kıyaslandığında kardiyovasküler rahatsızlıklar, bazı kanser türleri, alkolle bağlantılı karaciğer hastalığı ve akut karaciğer yetmezliğine yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Alkolün, sigara ve yetersiz beslenme ile fiziksel aktiviteden sonra üçüncü önlenebilir ölüm nedeni olduğu belirtiliyor.

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