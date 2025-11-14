İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

ABD'de amonyak sızıntısı paniği: Yüzlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 10:31 - Güncelleme:
ABD'de amonyak sızıntısı paniği: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Oklahoma eyaletinde yetkililer, bölgedeki otelin önünde park halinde bulunan tankerden amonyak sızdığını bildirdi.

Kamyon şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini kaydeden yetkililer, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililere göre gaz sızıntısı nedeniyle 500 ila 600 kişi tahliye edildi. Bölge sakinlerine birkaç saatliğine evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıkların meydana geldiğini kaydeden yetkililer, olayın teknik arızdan kaynaklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken temas edilmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde 6 Kasım'da meydana gelen patlama, amonyak sızıntısına neden olmuş, bölge sakinleri tahliye edilmişti.

