ABD'de ara seçimlerin sonuçları hala belirsizliğini koruyor

Seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

Seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, hala sonuç açıklanmayan eyaletler nedeniyle Temsilciler Meclisi ve Senatoda hangi partinin lider olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 49 sandalyenin sahibi olurken Demokratlar 48 sandalye kazandı.

- Senato'nun kaderi Georgia'ya bağlı olabilir

Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu göze çarpıyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların 49 sandalyeye ulaşması muhtemel.

Öte yandan Georgia'da seçimlerin 6 Aralık'taki ikinci tura kalması ise durumu daha da zorlaştırıyor, nitekim bu eyaletteki sonuç açıklanana kadar Senato'da kimin çoğunluğa geçeceği belli olmayabilir.

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

- Temsilciler Meclisinde avantaj Cumhuriyetçilerde

Kongrenin bir diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğun kimde olacağı belirsizliğini koruyor. 435 sandalyeli mecliste 218 temsilci sayısına ulaşan taraf çoğunluğu kazanacak.

AP'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler şu ana kadar 207 sandalyenin sahibi olurken, Demokratlar 189 sandalyeyi garantiledi.

Sonuçların netleşmediği eyaletlerdeki son duruma bakıldığında ise Cumhuriyetçilerin daha avantajlı olduğu görülüyor.

Öte yandan özellikle son 24 saatte seçim sonuçları oldukça yavaş açıklanıyor.

- Ara seçimler neden önemli?

ABD'de halk 2 yılda bir görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor.

Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllarda yapılan ara seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisinde dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor.

Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi hayatı için de önem taşıyor.

Kongrenin her iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Bu da Biden'ı görevinin son 2 yılında zorlu bir süreç beklediği anlamına geliyor.

- Valilik yarışında 4 eyalette belirsizlik sürüyor

ABD ara seçimlerinde 36 eyaletin valisi yeniden belirlenirken Oregon, Nevada, Arizona ve Alaska eyaletlerinde oy sayımları devam ediyor.

Alaska ve Nevada'da valilik yarışını Cumhuriyetçiler, Oregon ve Arizona'da ise Demokratlar önde götürürken mücadele bıçak sırtı devam ediyor.

Diğer eyaletlerde açılanan sonuçlara göre, 24 eyaletin valisi Cumhuriyetçi Partili, 22 eyaletin ise Demokrat partili oldu.

Mevcut sonuçlara göre, Maryland ve Massachussets, renklerini değiştirerek Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçen iki eyalet olarak kaydedildi.

Maryland'de Demokrat Partiden seçime giren Westley Watende Omari Moore, Cumhuriyetçi rakibine üstünlük sağlayarak eyalet tarihindeki ilk siyahi vali olma özelliğini elde etti.

Massachusetts'te ise Demokratların adayı Maura Healey, Cumhuriyetçi rakibini yenerken eyalette seçim kazanan ilk kadın vali olarak tarihe geçti.

- Cumhuriyetçi DeSantis koltuğunu sağlamlaştırdı

ABD'de göçmen karşıtlığıyla bilinen Florida Valisi Ron DeSantes ikinci defa girdiği seçimi kolay kazanırken Amerikan medyası, Cumhuriyetçi valiyi, 2024 başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a rakip olabileceği konusunu tekrar gündeme taşıdı.

Cumhuriyetçi Parti için en önemli eyaletlerden olan Georgia'da ise görevdeki Vali Brian Kemp, Demorat rakibi Stacey Abrams'a karşı oyların 53,4'ünü alarak koltuğu yeniden kazandı.

Seçimlere kadar ABD'nin 50 eyaletinin 28'i Cumhuriyetçi 22'si Demokrat valiler tarafından yönetiliyordu.