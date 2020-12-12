İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de araç göstericilerin arasına daldı: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Dünya

ABD'de araç göstericilerin arasına daldı: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinde lüks bir araç göstericilerin arasına daldı. Olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:32
ABONE OL

ABD’nin New York kentinde bir lüks araç Siyahların Hayatı Değerlidir (BLM) gösterisi düzenleyenlerin arasına daldı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, Manhattan’da aracın yaklaşık 50 protestocudan oluşan kalabalığın arasına dalması sonucu 3’ü ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anında çekilen bir videoda, birkaç göstericinin araca saldırmaya çalıştığı görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kadın sürücünün olayın ardından kaçmadığı ve olay yerinde kalarak polise direnmeden teslim olduğu ifade edildi. Polisin aracın peşinden koşan iki göstericiyi de gözaltına aldığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.