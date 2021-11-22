İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,1952
  • EURO
    12,6223
  • ALTIN
    664.111
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 06:43 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:43
ABONE OL

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığa hızla daldığı yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin öldüğü bilgisi henüz paylaşılmadı.

Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.