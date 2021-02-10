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Dünya

ABD'de aşı tartışaması: Halk olmak istemiyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre her 3 kişiden biri Kovid-19 aşısı olmak istemiyor.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:20
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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 3 kişiden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 15'i "kesinlikle", yüzde 17'si "muhtemelen" aşı yaptırmak istemiyor.

Aşı olmak istemeyenlerin önemli bir kısmı ise aşının güvenliği ve etkisi konusunda şüpheli olduklarını ifade ediyor.

28 Ocak-1 Şubat'ta yapılan söz konusu ankete, ülke nüfusunu temsil eden 1055 yetişkin katıldı.

"Gerçek etki görmek için nüfusun büyük kısmını aşılamamız gerekiyor"

Uzmanlar, kitle bağışıklığı için nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanması gerektiğine işaret etti.

Harvard Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı William Hanage, "Salgında gerçek bir etki görmek için önce nüfusun büyük bir kısmını aşılamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 33 milyona yaklaşırken, her iki dozu alanların sayısı da 9,8 milyona ulaştı.

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