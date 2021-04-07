ABD'de aşılama tarihi öne çekildi

Reuters 07 Nisan 2021 Çarşamba 08:48 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 08:48

Biden böylece daha önce 1 Mayıs olarak açıkladığı 18 yaş ve üstü kişilerin aşı olmak için başvuruda bulunabileceği tarihi iki hafta öne çekti.

ABD eyaletlerinin çoğunda, hedeflenen bu yeni tarihe kadar tüm yetişkinlerin aşılama için başvuru yapabileceği açıklanmıştı. Biden'ın duyurusuyla bu tarih tüm ülkeyi kapsar hale geldi.

Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Şu anda, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımızı veya kaybedeceğimizi, 4 Temmuz'a gelmeden önce belirleyeceğiz" dedi.

Biden, öğretmenlerin ve okul personelinin %80'inden fazlasının ilk doz aşısını olduğunu, ancak koronavirüs mutasyonlarının yayıldığını ve vakalarda artışa neden olduğunu belirtti.

Biden "Bitiş çizgisinde değiliz. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Hâlâ ölüm kalım mücadelesindeyiz" dedi ve en geç 19 Nisan'a kadar, 18 yaş ve üstü her yetişkinin aşı olmak için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Henüz 16 yaşın altındakiler için kullanım onayı almış herhangi bir COVID-19 aşısı bulunmuyor, ancak testler devam ediyor.