ABD'de aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 27 kişi hayatını kaybetti

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından California, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık 146 milyon kişi etkileniyor.

REKOR SICAKLAR

Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, California'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere, çok sayıda bölgede rekor sıcaklıklar görülüyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

27 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle California'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de 2, Arizona'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.