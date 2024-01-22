İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2434
  • EURO
    33,0031
  • ALTIN
    1966.32
  • BIST100
    8009.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de aşırı soğuklar can aldı! Ölü sayısı 80'i geçti
Dünya

ABD'de aşırı soğuklar can aldı! Ölü sayısı 80'i geçti

ABD'nin birçok bölgesinde son 1 haftadır yaşanan sert hava koşullarının yol açtığı olaylarda, ülke genelinde 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
ABD'de aşırı soğuklar can aldı! Ölü sayısı 80'i geçti
ABONE OL

CBS News'e göre, milyonlarca Amerikalı olumsuz kış şartlarından etkilendi.

Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.

Ülke genelinde son 1 haftada 80'den fazla kişi sert hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği aktarıldı.

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

  • sert hava olayları
  • ölümler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.