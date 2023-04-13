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Dünya

ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişinin ulusal muhafız istihbaratçısı olduğu bildirildi

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden kişinin, Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira olduğu açıklandı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişinin ulusal muhafız istihbaratçısı olduğu bildirildi
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New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmada, çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira'nın ABD ordusuna ait bilgileri bu grupta paylaştığı belirtildi.

İnternete sızdırılan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Teixeira'nın gizli belgeleri, Thug Shaker Central isimli çevrim içi grupta, farklı ülkelerden çoğu 20-30 yaş arası 25 aktif üyeyle paylaştığı kaydedildi.

Habere göre, federal müfettişler, Teixeira'nın aylar öncesinden başlayarak söz konusu sohbet grubunun platformuna yüzlerce sayfalık istihbarat brifinglerini yüklediği ve grup üyelerine dünyadaki olaylardan haberdar olmanın önemi konusunda dersler verdiğini belirledi.

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık bir çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce, Pentagon'u sarsan sızıntılardan "endişelendiğini" ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar." demişti.

  • askeri belge
  • Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları

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