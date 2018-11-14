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ABD'nin Teksas eyaletinde eğitim uçağı düştü

ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait Northrop T-38 Talon tipi jet motorlu eğitim uçağı düştü.

  • star.com.tr
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CBS News'in ABD Hava Kuvvetleri'nden aktardığına göre, ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait süpersonik Northrop T-38 Talon tipi jet motorlu eğitim uçağı düştü.

Salı gecesi Laughlin Hava Üssü'nde gerçekleşen kazanın, son 12 ay içinde aynı uçak modelini içeren beşinci kaza olduğu bildirildi. 

 

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