ABD'nin Teksas eyaletinde eğitim uçağı düştü
ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait Northrop T-38 Talon tipi jet motorlu eğitim uçağı düştü.
- star.com.tr
CBS News'in ABD Hava Kuvvetleri'nden aktardığına göre, ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait süpersonik Northrop T-38 Talon tipi jet motorlu eğitim uçağı düştü.
Salı gecesi Laughlin Hava Üssü'nde gerçekleşen kazanın, son 12 ay içinde aynı uçak modelini içeren beşinci kaza olduğu bildirildi.
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