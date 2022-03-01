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Dünya

ABD'de baba dehşeti! Çocuklarını öldürüp intihar etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

AA1 Mart 2022 Salı 09:31 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:31
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Olay, Sacramento bölgesinde bir kilisede yaşandı.

Sacramento Şerif Departmanından Rod Grassmann, düzenlediği basın toplantısında, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü bir kurbanı, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti.

Yetkililer, bunun aile içi şiddet vakası olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD'de devam eden silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.

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