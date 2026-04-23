İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9313
  • EURO
    52,7169
  • ALTIN
    6803.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

ABD'de ''Barrack'' depremi: Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın sözlerini eleştiren Wall Street Journal, 'Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı' ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi23 Nisan 2026 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayan bir başyazı yayımladı.

WSJ'nin editöryal kurul imzasıyla yayımlanan "Tom Barrack'ın Kendi Ortadoğu Politikası Var" başlıklı yazıda, Barrack'ı ABD'nin politikalarını savunmamakla suçladı.

Yazıda, "Amerikan büyükelçilerinin görevi, bulundukları ülkelerde ABD politikasını savunmaktır, ev sahibi ülkeleri ABD politikasına karşı savunmak değil. Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ın buna dair bir hatırlatmaya ihtiyacı olabilir" ifadelerine yer verildi.

Gazete, "Barrack; Hizbullah ile işbirliğini savunmayı, Lübnan ateşkesini küçümsemeyi, Lübnan görüşmelerine İran'ın dahil edilmesini istemeyi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi alımını önemsiz göstermeyi ve Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı" eleştirisini getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.