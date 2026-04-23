ABD'de ''Barrack'' depremi: Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayan bir başyazı yayımladı.

WSJ'nin editöryal kurul imzasıyla yayımlanan "Tom Barrack'ın Kendi Ortadoğu Politikası Var" başlıklı yazıda, Barrack'ı ABD'nin politikalarını savunmamakla suçladı.

Yazıda, "Amerikan büyükelçilerinin görevi, bulundukları ülkelerde ABD politikasını savunmaktır, ev sahibi ülkeleri ABD politikasına karşı savunmak değil. Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ın buna dair bir hatırlatmaya ihtiyacı olabilir" ifadelerine yer verildi.

Gazete, "Barrack; Hizbullah ile işbirliğini savunmayı, Lübnan ateşkesini küçümsemeyi, Lübnan görüşmelerine İran'ın dahil edilmesini istemeyi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi alımını önemsiz göstermeyi ve Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı" eleştirisini getirdi.