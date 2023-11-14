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Dünya

ABD'de başkan aday adayı DeSantis'ten İran'a yaptırım, Yahudi kurumlarına koruma!

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, İran'a yaptırımları artıran ve Yahudi kurumları koruyan yasa tasarısını onayladı.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:56 - Güncelleme:
ABD'de başkan aday adayı DeSantis'ten İran'a yaptırım, Yahudi kurumlarına koruma!
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DeSantis, nefret suçu hedefi olabileceği düşünülen Yahudi kurumları ve birkaç farklı kurumu güvence altına almak için 45 milyon dolarlık hibe sağlayan yasa tasarısını imzaladı.

Tasarı, İranlılarla iş yapan şirketlere karşı halihazırda yürürlükte olan yaptırımların güçlendirilmesini de öngörüyor.

DeSantis, vergilerle engelli öğrencilerin özel okula gitmesine olanak sağlayan yasanın kapsamını genişleten tedbirleri de onayladı.

Cumhuriyetçi başkan aday adayı Florida Valisi DeSantis, Filistin destekçisi "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunu kampüslerden men etme kararı almıştı.

DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci alamayacağını, gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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  • başkan adayı

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