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Dünya

ABD'de başkanlık yarışı! Biden, Güney Carolina'da ön seçimi kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışı Demokratların Güney Carolina'daki ön seçimleriyle sürerken, halen ABD Başkanı ve Demokrat Partinin en güçlü aday adayı olan Joe Biden bu eyalette rahat kazandı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 07:16 - Güncelleme:
ABD'de başkanlık yarışı! Biden, Güney Carolina'da ön seçimi kazandı
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim takvimi işlerken, Demokrat Partinin Güney Carolina'daki ön seçimleri beklendiği gibi sonuçlandı.

Demokrat Partinin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, Güney Carolina'da oyların yüzde 96'sını alarak rahat bir galibiyet elde etti.

Biden karşısında sembolik olarak yarışan bir diğer aday adayı Marianne Williamson yüzde 2.1, Dean Phillips ise yüzde 1.7 düzeyinde oy aldı.

Demokratların bir sonraki ön seçimleri 6 Şubat'ta Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.

Haziran ayına kadar sürecek ön seçim takviminde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, bazı eyaletlerde aynı günde bazı eyaletlerde ise farklı tarihlerde ön seçimlerini yaparak başkan aday adayları arasından kimin partinin başkan adaylığına hak kazanacağını belirleyecek.

ABD'de halen Donald Trump Cumhuriyetçi Partinin, Joe Biden ise Demokrat Partinin en güçlü başkanlık aday adayı olarak öne çıkıyor.

  • Joe Biden
  • Başkanlık seçimi
  • Güney Carolina

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