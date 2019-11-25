17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7434
  • 6,3235
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından iş adamı Michael Bloomberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevinden ayrıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bloomberg'in 11 Kasım'da Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevini bıraktığını bildirdiğini aktardı.

Dujarric, Bloomberg'e iklim değişikliğine karşı mücadelesi nedeniyle teşekkür etti.

Eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg, dün 2020 ABD başkanlık yarışına katıldığını açıklamıştı.

Medya patronu Bloomberg, başkanlık yarışında Demokrat aday adaylarına katılan 18'inci isim oldu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

"Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz"

'Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Aylardır gösteriler durmuyordu! Hükümete çağrı 'onları dinle'

Aylardır gösteriler durmuyordu! Hükümete çağrı 'onları dinle'

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem
 

POPÜLER HABERLER

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

Polis baskınlarda ele geçirilen şaşırtıcı silahlar

Polis baskınlarda ele geçirilen şaşırtıcı silahlar

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA