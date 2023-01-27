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Dünya

ABD'de bekleyen konut satışları aralıkta yükseldi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 2,5 yükselirken, Mayıs 2022'den bu yana ilk artışını kaydetti.

AA27 Ocak 2023 Cuma 18:49 - Güncelleme:
ABD'de bekleyen konut satışları aralıkta yükseldi
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National Association of Realtors (NAR), Aralık 2022'ye ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yılın son ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artışla 76,9 değerine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,9 azalması öngörülüyordu. Mayıs 2022'den bu yana ilk kez artış gösteren bekleyen konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 2,6 azalmıştı.

Satışlar, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 33,8'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satış faaliyetlerindeki düşük noktanın muhtemelen sona erdiğini belirtti.

Yun, konut kredisi faiz oranlarının ev satışlarını yönlendiren baskın bir faktör olduğuna işaret ederek, son zamanlarda oranlardaki düşüşün piyasayı istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.

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