ABD’de beyaz terör

Kongre ara seçimlerinin yaklaştığı ABD’de, yabancı düşmanı ırkçı beyazların terör saldırılarıyla geçen bir hafta geride kaldı. Ülke, Cesar Sayoc adlı bir koyu Cumhuriyetçi’nin Başkan Donald Trump karşıtı isimlerin postalarına yolladığı bombaların oluşturduğu kaosu daha atlatamadan, Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde yer alan bir sinagoga düzenlenen saldırı ile sarsıldı. Adının Robert Bowers olduğu ortaya çıkan 46 yaşındaki saldırgan, Tree of Life (Yaşam Ağacı) adlı sinagogu 80 kişinin şabbat ayini yaptığı sırada bastı. FBI özel ajanı Bob Jones’un verdiği bilgilere göre AR-15 tarzı bir tüfek ve üç tabanca ile baskın yapan saldırgan, rastgele ateş açtığı sırada ‘’Bütün Yahudiler ölmeli’’ şeklinde bağırdı.

SİLAH TARTIŞMASI

11 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası sinagogun üçüncü katına saklan Bowers, oradan bölgeye gelen dışarıdaki polislerin üzerine ateş açtı. Polisler arabalarını kalkan olarak kullansa da, Pittsburgh Kamu Güvenliği Direktörü Wendell Hissrich’in aktardığına göre polislerden 4’ü yaralandı. Sinagogun içerisinde yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis’e gitmeden önce Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve önceki saldırılarda olduğu gibi “Sinagogdakilerde silah olsaydı bu saldırı önlenebilirdi” dedi. Pennsylvania Valisi Tom Wolf, saldırıyı “trajedi” olarak nitelendirerek ABD Başkanı’nın aksine silah konusunda “Çok uzun süredir tartışıyoruz. Tehlikeli silahlar vatandaşlarımıza zarara veriyor” ifadelerini kullandı.

TERÖR DİYEMEDİLER

ABD Başkanı Donald Trump saldırgan Robert Bowers’ın idam cezası alması gerektiğini de söyledi. Adalet Bakanı Jeff Sessions da saldırgana karşı idam cezasına yol açabilecek ve nefret suçu konusu da dahil olmak üzere birtakım davalar açacaklarını bildirdi. Yönetimde üst düzey isimler saldırgana karşı sert bir tutumla yaklaşsa da, ABD’li bir beyaz olan Bowers için ‘terörist’ nitelemesinden kaçınıldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı “nefret saldırısı” kapsamı altında incelemeye aldı.

‘DESTEKÇİM OLAMAZLAR’

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentindeki saldırı düzenlenen sinagogu ziyaret edeceğini bildirdi. ABD Başkanı Havva Üssü’nde gazetecilerin saldırganın kendisini desteklediği ve Yahudi karşıtı biri olduğuna yönelik bir soru üzerine ise “(Bowers’ın) düşünce şekli hastalıklı ve Yahudi karşıtı biri olarak benim destekçim değil” ifadelerini kullandı. Daha sonra Indianapolis’te çiftçilere hitap eden Trump, konuşması sırasında bir rahip ve hahamı da sahneye davet ederek saldırıda hayatını kaybedenler için dua etmelerini istedi.

SALDIRGANLAR HEP KOYU CUMHURİYETÇİ

ABD’de geçen haftaki ırkçı saldırganlardan ilki 56 yaşındaki Cesar Sayoc’du. Sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflar ve videolardan koyu bir Cumhuriyetçi olduğu anlaşılan Sayoc, aktör Robert De Niro ve eski Başkanlar Bill Clinton ile Barack Obama dahil Trump karşıtı 14 kişiye ‘boru tipi bombalar’ göndermişti. 1991’den itibaren başlayan kabarık bir suç dosyası olduğu anlaşılan Sayoc’un ele geçirilen beyaz minibüsünde Başkan Trump ve Yardımcısı Pence’in çıkartmaları ile ‘hedefteki Demokratlar’ çıkartmaları dikkat çekmişti. Kendini Kızılderili olarak gören bombacı, 48 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.